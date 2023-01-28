Edirne’de kelle paça çorbası 50 lira oldu

Edirne’de çorbacı esnafı tarife fiyatlarına çorba satışı yapamıyor. Tarifede 60 lira olan kelle paça çorbası, birçok esnaf tarafından 50 liraya satılıyor.

Çorbacı Cevat Işık bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tarifede kelle-paça 60, biz 50 liraya veriyoruz. Mümkün olduğu kadar bir tık aşağıya indirmeye çalışıyoruz. İşkembe tarifede 40 lira, biz 35’e veriyoruz. Mercimek 35 lira biz 30’a veriyoruz. Mümkün olduğu kadar fiyatları 5-10 lira aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Vatandaş da haklı biz de haklıyız. Aldığımız zaman masrafımız da yüksek, kiralarımız yüksek. Vergi, işçi, sigorta olsun maliyetler yükseldi. Mecburen ayakta durmak için zam yapmak zorundayız. Hiçbir esnaf istemez ki yüksek yüksek fiyatlara versin. Sirkülasyon olsun."

"İNSANLARIMIZ ÇOK ZOR DURUMDA"

Müşteri Üstün Yerdur ise şu ifadeleri kullandı:

"Mercimek çorbası bildiğim kadarıyla 30 lira. Girdi maliyetleri çok yükseldi. Esnaf arkadaşlarımız da böyle olmasını istemez ama mecburen fiyatları yükseltmek zorunda kaldılar yakın zamanda. Yüksek yani fiyatlar vatandaş zor durumda. Bilmiyoruz ileriki günlerde ne olur. Düşer mi, düşmez mi... Halkın temennisi düşmesi. Valla 50 lira çok yüksek. Emekli maaşları yeni 5 bin 500 lira oldu. Günde gelse bir çorba içse ayda yapar bin 500, 2 bin lira para. Bunun çoluğu çocuğu var, geçimi, kirası, bayramı var. İnsanlarımız çok zor durumda."

Kaynak: ANKA