Açlık sınırı, asgari ücretin üzerine çıktı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) Ocak 2023’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini yayımladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 2023 Ocak’ta 8 bin 864 TL’ye yükselerek 8 bin 506 TL olan asgari ücretin üzerine çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 28 BİN 875 TL'YE YÜKSELDİ

Bir ailenin aylık kira, ulaşım, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, ocakta 28 bin 875 TL’ye yükseldi.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 11 BİN 557 TL

Türk-İş, bekar bir çalışanın toplam yaşama maliyetinin ise 11 bin 557 TL’ye çıktığını açıkladı.

358 TL ERİDİ

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Cumhuriyetin 100. yılının ilk ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 108'e, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan “açlık sınırı” ile “asgari ücret” arasındaki açık şimdiden 360 TL'ye gelmiş oldu” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem