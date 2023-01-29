e-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır?

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi ve Resmi Gazete'de yasalaşması bekleniyor. Peki bu aşamalar geçildikten sonra bireysel EYT başvuruları nasıl yapılacak?

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e-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 1

EYT başvuruları için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini bekleyen milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına yarın sunulması bekleniyor.

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e-Devlet üzerinden EYT başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 3

EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulması ve kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

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NTV'de yer alan habere göre; EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Adım adım EYT başvurusu:

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