E-Devlet'te EYT emeklilik başvuru sistemine erişilemiyor!

Son dakika haberi.. E-Devlet’ten Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) için emeklilik başvurusu yapmak isteyenler sisteme erişemiyor.

Son Güncelleme:
E-Devlet'te EYT emeklilik başvuru sistemine erişilemiyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber emeklilik başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.

Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.

E-DEVLET'TE EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPILAMIYOR

E-Devlet’ten EYT için emeklilik başvurusu yapmak isteyenler sisteme erişemiyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Beklenildiği gibi e-devlet emeklilik başvuru sistemine erişilemiyor! SGK tabiri yerindeyse ana baba günü! Tek yol iadeli taahhütlü posta" ifadelerini kullandı.

E-Devlet'te EYT emeklilik başvuru sistemine erişilemiyor! - Resim : 1

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öte yandan EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerinde yapılabilecek. Ayrıca postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek.

EYT Resmi Gazete’de yayımlandı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?EYT Resmi Gazete’de yayımlandı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?Ekonomi
EYT'de emeklilik için e-Devlet detayı: e-Devlet'ten EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?EYT'de emeklilik için e-Devlet detayı: e-Devlet'ten EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT
Son Güncelleme:
Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet Pankek çok iyi kabarsın istiyorsanız işte aşçıların tekniği! Bir tutamla gelen lezzet
Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike
SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga