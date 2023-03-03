E-Devlet'te EYT emeklilik başvuru sistemine erişilemiyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber emeklilik başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.

Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.

E-DEVLET'TE EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPILAMIYOR

E-Devlet’ten EYT için emeklilik başvurusu yapmak isteyenler sisteme erişemiyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Beklenildiği gibi e-devlet emeklilik başvuru sistemine erişilemiyor! SGK tabiri yerindeyse ana baba günü! Tek yol iadeli taahhütlü posta" ifadelerini kullandı.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öte yandan EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerinde yapılabilecek. Ayrıca postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem