EYT Resmi Gazete’de yayımlandı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Böylece emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.