EYT Resmi Gazete’de yayımlandı: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Resmi gazete Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber emeklilik başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.
EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylece emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.
İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.
EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerinde yapılabilecek. Ayrıca postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek.