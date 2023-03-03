EYT'de emeklilik için e-Devlet detayı: e-Devlet'ten EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle emeklilik hakkını kazanan vatandaşların başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilmeleri için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Peki, e-Devlet'ten EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT
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EYT'de emeklilik için e-Devlet detayı: e-Devlet'ten EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edinilen bilgiye göre, EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

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EYT'de emeklilik için e-Devlet detayı: e-Devlet'ten EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 2

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede en hızlı ve kolay başvuru yolu e-Devlet Kapısı olacak.

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EYT'de emeklilik için e-Devlet detayı: e-Devlet'ten EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 3

EYT BAŞVURULARI E-DEVLET'TE

EYT koşullarını sağlayan vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden emeklilik işlemlerini yapabilecek.

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EYT'de emeklilik için e-Devlet detayı: e-Devlet'ten EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? - Resim: 4

E-DEVLET'TE EVRAK OLMADAN BAŞVURU YAPILACAK

Vatandaşlar, sıra beklemeden, istedikleri zaman güvenli şekilde başvurularını e-Devlet Kapısı’nda yer alan "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden gerçekleştirebilecek.

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