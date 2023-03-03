Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 24,56 ile "sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)", en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,4 ile "kadın giyimi"nde gerçekleşti.

Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) artışı, yüzde 14,47 ile şarap, yüzde 10,47 ile taze meyveler, yüzde 10,35 ile alkolsüz içecekler ve konsatre içeceklerdeki artış izledi.

Şubatta ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,31 ile dana eti, yüzde 10,25 ile peynir, yüzde 9,60 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 8,24 ile tereyağı, yüzde 8,06 ile orta öğretim ve yüzde 7,89 ile likit hidrokarbonlar aldı.

EN ÇOK KADIN GİYİMİN FİYATI DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,4 ile kadın giyiminde gerçekleşti. Bunu yüzde 2,10 ile veri işlem ekipmanları, yüzde 1,92 ile çocuk giyimi, yüzde 1,25 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,71 ile erkek giyimi, yüzde 0,39 ile şeker, yüzde 0,28 ile katı yakıtlar, yüzde 0,17 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, 0,14 ile kadın ayakkabısı izledi. En az fiyat artışı ise 0,13 ile makarna çeşitlerinde görüldü.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren temel başlıklar          Aylık değişim

- Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)    24,56

- Şarap                                                               14,47

- Taze meyveler                                                  10,47

- Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler        10,35

- Dana eti                                                           10,31

- Peynir                                                               10,25

- Okul öncesi eğitim ve ilköğretim                      9,60

- Tereyağı                                                            8,24

- Orta öğretim                                                    8,06

- Likit hidrokarbonlar                                          7,89

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen temel başlıklar        Aylık değişim

Kadın giyimi                                                                   -4,40

Veri işlem ekipmanı                                                       -2,10

Çocuk giyimi                                                                  -1,92

Mücevheratlar, saat ve kol saatleri                                 -1,25

Erkek giyimi                                                                    -0,71

Şeker                                                                              -0,39

Katı yakıtlar                                                                    -0,28

Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi               -0,17

Kadın ayakkabısı                                                            -0,14

Makarna çeşitleri                                                            -0,13

Kaynak: Gerçek Gündem

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