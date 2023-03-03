Altın fiyatlarında yükseliş: Gram altın ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Küresel ölçekte resesyon riskinin azalmasının ardından altın fiyatları sınırlı yükseliş kaydetti. Gram altın ise düne göre, yüzde 0,45 arttı.

Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında yükseliş: Gram altın ne kadar oldu?

Dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz artırım sürecinin yaz mevsiminin ikinci yarısında sonlanabileceğine yönelik ifadeleri altın fiyatlarını destekledi.

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,45 artışla bin 120 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel yatay seyreden altının gram fiyatı, günü bin 115 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 840 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 450 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DA YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı dün sınırlı düşüşle günü bin 836 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 843 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike
TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı 'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek