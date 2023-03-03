Altın fiyatlarında yükseliş: Gram altın ne kadar oldu?

Dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz artırım sürecinin yaz mevsiminin ikinci yarısında sonlanabileceğine yönelik ifadeleri altın fiyatlarını destekledi.

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,45 artışla bin 120 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel yatay seyreden altının gram fiyatı, günü bin 115 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 840 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 450 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DA YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı dün sınırlı düşüşle günü bin 836 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 843 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem