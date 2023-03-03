SGK merkezlerindeki EYT mesaisi hızlı başladı

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı.

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EYT'DEN KİMLER YARARLANACAK?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için de yüzde 5 destek primi verilecek.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI E-DEVLET'TEN

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.

SGK tarafından, emeklilik başvuru sürecine ilişkin aşamaların tek tek anlatıldığı animasyon film hazırlandı. Videoda başvuru sürecine ilişkin aşamalar tek tek anlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem