Dolar/TL'ye bir destek de Fed'den geldi: Yükseliş sürüyor!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar/TL, yükselişini sürdürüyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları dolar endeksini destekledi.

Son Güncelleme:
Dolar/TL'ye bir destek de Fed'den geldi: Yükseliş sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 20'ye yükseltmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın cuma günü açıklanan piyasa beklentileri anketinde ise politika faizi yüzde 17,5 olarak öngörülmüştü.

Yurt içi piyasalarda faiz kararı beklenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları dolar endeksini destekledi.

DOLAR/TL'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 23,6740'tan işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 23,6197'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0930 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi geçen haftanın son işlem gününde günü yüzde 0,2 artışla 102,3 seviyesinden tamamlamıştı.

FED, PİYASALARIN ODAĞINDA

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 74 ihtimalle 25 baz puan artıracağının tahmin edilirken, Powell'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalar piyasaların odağında.

Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın rekor seviyeye yakın!Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın rekor seviyeye yakın!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
dolar FED Merkez Bankası dolar yorumu dolar/TL yorumu
Son Güncelleme:
Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Kalabalık sevmeyen 5 burç! Yalnızlık onların kaderi... Misafir bile istemezler Kalabalık sevmeyen 5 burç! Yalnızlık onların kaderi... Misafir bile istemezler
Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın rekor seviyeye yakın! Gram altın rekor seviyeye yakın!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor... Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor...
Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti Kahreden haber: Bebeğini yıkarken hayatını kaybetti
Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu
Kulis: Mehmet Şimşek'in yakınlarına söyledikleri ortaya çıktı, 'çok şaşırmış' Kulis: Mehmet Şimşek'in yakınlarına söyledikleri ortaya çıktı, 'çok şaşırmış'