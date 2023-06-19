Dolar/TL'ye bir destek de Fed'den geldi: Yükseliş sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 20'ye yükseltmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın cuma günü açıklanan piyasa beklentileri anketinde ise politika faizi yüzde 17,5 olarak öngörülmüştü.

Yurt içi piyasalarda faiz kararı beklenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları dolar endeksini destekledi.

DOLAR/TL'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 23,6740'tan işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 23,6197'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0930 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi geçen haftanın son işlem gününde günü yüzde 0,2 artışla 102,3 seviyesinden tamamlamıştı.

FED, PİYASALARIN ODAĞINDA

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 74 ihtimalle 25 baz puan artıracağının tahmin edilirken, Powell'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalar piyasaların odağında.

Kaynak: Gerçek Gündem