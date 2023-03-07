Dolar/TL'de Fed bekleyişi: Yükseliş başladı!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senato'sunda yapacağı açıklamalar öncesi yatırımcılar temkinli hareket etmeye başladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörülürken, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizlikler sürmeye devam etti.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Powell'ın açıklamaları öncesi dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,1 artışla 18,9140'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8553 ve en yüksek 18,9348 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 18,8954'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 104,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0690 seviyelerinden alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem