Gözler ABD'de: Altın fiyatlarında yükseliş; gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberi... ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, gram altın yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

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Gözler ABD'de: Altın fiyatlarında yükseliş; gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın ABD Senato'sunda yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalar tarafından merakla beklenirken, gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,3 artışla bin 125 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,5 azalışla bin 122 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 845 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 480 liradan satılıyor.

Gözler ABD'de: Altın fiyatlarında yükseliş; gram altın ve çeyrek altın ne kadar? - Resim : 1

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşüşle günü bin 847 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da bin 851 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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