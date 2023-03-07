Kars’ta şehir içi dolmuş ücretlerine zam!
Kars’ta şehir içi dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Türkiye’nin en pahalı toplu taşımacılığının Kars’ta yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, yapılan zamma isyan etti.
En uzak noktasının 7 kilometre olduğu Kars’ta dolmuş fiyatlarına yapılan zam vatandaşları da kara kara düşündürdü.
Türkiye’nin en pahalı toplu taşımacılığının Kars’ta yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, en uzak 7 kilometre, günde 2 kez gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Gidiş geliş 19 lira, nerede böyle bir uygulama var. Bizler yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz” dediler.
Kars'ta zamlı şehir içi dolmuş ücretleri şöyle:
- Daha önce 7 lira olan sivil 1,5 lira artırılarak 8,5 lira olurken,
- 6 lira olan öğrenci ise 7 lira oldu.
Kaynak: İHA