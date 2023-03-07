Kars’ta şehir içi dolmuş ücretlerine zam!

Kars’ta şehir içi dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Türkiye’nin en pahalı toplu taşımacılığının Kars’ta yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, yapılan zamma isyan etti.

Kars’ta şehir içi dolmuş ücretlerine zam!

En uzak noktasının 7 kilometre olduğu Kars’ta dolmuş fiyatlarına yapılan zam vatandaşları da kara kara düşündürdü.

Türkiye’nin en pahalı toplu taşımacılığının Kars’ta yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, en uzak 7 kilometre, günde 2 kez gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Gidiş geliş 19 lira, nerede böyle bir uygulama var. Bizler yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz” dediler.

Kars'ta zamlı şehir içi dolmuş ücretleri şöyle:

- Daha önce 7 lira olan sivil 1,5 lira artırılarak 8,5 lira olurken,

- 6 lira olan öğrenci ise 7 lira oldu.

Kaynak: İHA

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