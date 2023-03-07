Deprem bölgesinde satılık ve kiralık konutların fiyatları arttı

Endeksa'nın raporuna göre, depremin etkilediği illerde satılık konut fiyatları ortalama yüzde 14, konut kiraları ise ortalama yüzde 17 artış kaydetti.

Deprem bölgesinde satılık ve kiralık konutların fiyatları arttı

Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak gayrimenkul değer hesabı yapan Endeksa'nın raporuna göre, depremin etkilediği iller ve çevre illerde konut stoku depremin ardından önemli ölçüde düştü. Bunun sonucu olarak Şubat ayında konut fiyatlarındaki artış beklentinin üzerinde gerçekleşirken, depremin etkilediği illerdeki konut fiyat artışı çevre iller ve büyükşehirlerdeki fiyat artışından yüksek oldu.

Endeksa verilerine göre, depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise ortalama yüzde 59 düşüş gösterdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Stoklardaki düşüşe bağlı olarak, depremin etkilediği illerde satılık konut fiyatları dehrem sonrasında ortalama yüzde 14, konut kiraları ise ortalama yüzde 17 artış gösterdi. Çevre illerde ise satılık konut fiyatları yüzde 7, konut kiraları yüzde 4 artış kaydedetti.

Büyükşehirlerdeki satılık konut fiyatları yüzde 11, konut kiraları ise yüzde 14 arttı.

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