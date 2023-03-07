Güncel benzin ve motorin fiyatları

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 7 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 7 Mart 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,42 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,51 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,46 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,58 TL 

Ankara

Benzin fiyatı: 20,80 TL

Motorin fiyatı: 21,95 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,75 TL

Motorin fiyatı: 22,00 TL

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