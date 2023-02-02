Dış ticaret açığında bir rekor daha!

Son dakika haberi... Türkiye’nin ocak ayı dış ticaret açığı ise, 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

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Dış ticaret açığında bir rekor daha!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş'un açıklamasına göre, ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar olurken; ithalat yüzde 21 yükselişle 33,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA REKOR

Böylelikle, Türkiye’nin ocak ayı dış ticaret açığı ise, 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

2022 YILINI REKORLA KAPAMIŞTI

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılının tamamında dış ticaret açığı yüzde 137 artarak 46,2 milyar dolardan, 109,5 milyar dolara yükseldi. Böylelikle yıllık bazda rekor açık kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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