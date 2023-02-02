Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebi' açıklaması

Son dakika haberi... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Atalay, "Zam talebimiz yok. Ondan sonraki ortama bakarız. Bir rakam söyledik onun arkasında durduk" dedi.

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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebi' açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili soruya yanıt veren Atalay, "Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu kamu sözleşmesini halledelim. Ondan sonraki ortama bakarız. Biliyorsunuz, biz Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Toplantıya da gitmedik" dedi.

"ÖYLE CELEP PAZARLIĞI YAPACAK HALİM YOK"

Atalay, "Türk-İş bir rakam söyledi. Söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Bize bazı sendikalar diyor ki; 'Gitseydin biraz daha yüksek alırdın.' Ama öyle celep pazarlığı yapacak halim yok" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023 yılında uygulanan asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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