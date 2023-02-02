Eski ekonomi bakanı açıkladı: Asgari ücret 10 bin TL olacak iddiası

Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Mart ayında asgari ücrete yeni bir zam beklediğini söyledi.

Dünya gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan’a konuşan Çelebi, asgari ücretin gelecek yeni zam ile 10 bin TL olacağını ifade etti.

Çelebi, “GSMH’den dar gelirlilerin aldığı pay yüzde 34’tü. Bu oran yüzde 25’e düştü. İnanılmaz bir gelir gerilemesi var. Bu toplumun huzurunu da tehlikeye atıyor” dedi.

Çelebi devamında, "Seçimden sonraki aylar 2023 yılını toparlamaya yetmez. 2024 sonuna kadar uğraşmak lazım. Seçim sonucu ne olursa olsun bir istikrar programı uygulamak gerekecek. Bütçede gelir gider dengesi kalmadı, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70’in altına indi” diye belirtti.