Otomobil satışlarında ocak ayında rekor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (DMD), ocak ayına dair otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 oranında artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle Ocak ayları arasında tarihi yüksek seviyeye ulaşılmış oldu.

OTOMOBİL SATIŞLARI, 2023 YILI OCAK AYINDA YÜZDE 28,5 ARTTI

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak ayında geçen yıla göre yüzde 28,5 oranında artarak 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 49,3 artarak 13 bin 606 adet oldu.

10 YILLIK OCAK AYI ORTALAMALAMARINA GÖRE DE SATIŞLAR ARTTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 66,6 arttı.

OCAKTA BİN 71 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 25 bin 562 adetle yüzde 68,6 pay, dizel otomobil satışları 5 bin 17 adetle yüzde 13,5 pay, hibrit otomobil satışları 4 bin 335 adetle yüzde 11,6 pay, otogazlı otomobil satışları bin 303 adetle yüzde 3,5 pay aldı. Bin 71 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem