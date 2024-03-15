Son dakika: Çiftçinin maliyeti katlandı, tarımda üretici enflasyonu arttı!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 58,29, aylık yüzde 7,18 arttı.

Son Güncelleme:
Son dakika: Çiftçinin maliyeti katlandı, tarımda üretici enflasyonu arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 artış gerçekleşti.

SEKTÖRLERDE EN ÇOK ARTIŞ TARIM ÜRÜNLERİ HİZMETİNDE ARTIŞ

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 artış gerçekleşti.

Son dakika: Çiftçinin maliyeti katlandı, tarımda üretici enflasyonu arttı! - Resim : 1

ANA GRUPLARDA EN ÇOK ARTIŞ TEK YILLIK BİTKİLERDE

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ EN ÇOK YAĞLI MEYVELERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 168,10 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK ARTIŞ EN ÇOK TROPİKAL MEYVELERDE

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı!Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı!Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladıSon dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Çiftçi Enflasyon TÜİK
Son Güncelleme:
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı Yıl sonu dolar/TL kuru ve faiz beklentisi belli oldu
40 yaşından sonra paraya boğulacak 4 burç! Şansları işte o zaman açılacak 40 yaşından sonra paraya boğulacak 4 burç! Şansları işte o zaman açılacak
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı! Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı!
Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor? İmamoğlu'nun masasındaki anket: İstanbul halkı hangi adayı istiyor?
Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır? Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır?
Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor
Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde
THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı