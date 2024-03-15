Son dakika: Çiftçinin maliyeti katlandı, tarımda üretici enflasyonu arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 artış gerçekleşti.

SEKTÖRLERDE EN ÇOK ARTIŞ TARIM ÜRÜNLERİ HİZMETİNDE ARTIŞ

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 artış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA EN ÇOK ARTIŞ TEK YILLIK BİTKİLERDE

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ EN ÇOK YAĞLI MEYVELERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 168,10 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK ARTIŞ EN ÇOK TROPİKAL MEYVELERDE

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem