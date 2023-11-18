Çaya bir zam daha!

Son dakika haberi... Türkiye'nin geleneksel içeceklerinden olan çaya bir kez daha zam yapıldı. Böylece ÇAYKUR, son 5 ayda çaya yüzde 101.7 zam yapmış oldu.

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Çaya bir zam daha!

Türkiye ekonomisinde enflasyonun daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, yaşanan ekonomik krizle birlikte zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Son olarak Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, ÇAYKUR'un yaptığı son zamla Rize Turist Çayı'nin fiyatı 151.5 TL'ye çıktı. Böylece ÇAYKUR, son 5 ayda çaya yüzde 101.7 zam yapmış oldu.

ÇAYKUR'UN ZARARI BÜYÜYOR

Öte yandan Türkiye’nin önemli kurumları arasında yer alan Çay İşletmeleri Kurumu (ÇAYKUR), Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından zararı katlanarak büyüdü.

Çaya bir zam daha! - Resim : 1

Genel müdürlüğünü AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim’in yaptığı ÇAYKUR’a dair Sayıştay raporlarında, kurumun borçlanma ihtiyacının çok yüksek olduğu ve finansman giderlerinin dönem sonucunu olumsuz etkilediği vurgulandı. 2021 raporunda, 16 milyar liralık ticari banka kredisi kullanıldığı ve 15 milyar lira kredi anapara geri ödemesi yapıldığı ancak kalan 1 milyar TL ve faizlerinin ödenemediği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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