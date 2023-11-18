Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikli otomobiller için yeni karar!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, elektrikli otomobillerin ÖTV dilimlerinde tüketicilere daha düşük maliyetli ürüne ulaşabilecekleri bir düzenleme yapıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikli otomobiller için yeni karar!

Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Diğer dilimlerde ise matrahlar aynı kaldı.

DAHA DÜŞÜK MALİYETE ULAŞACAKLAR

Böylece tüketicilerin, elektrikli otomobillerin ÖTV dilimlerinde daha düşük maliyetli ürüne ulaşabilecekleri öngörülüyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrikli otomobiller için yeni karar! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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