Araştırma sonuçları ortaya koydu, Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi!

Ipsos (Pazarlama ve Araştırma Global Uzmanı) 2023’te ekim ayında Online Panel sistemi 29 ülke ile yaptığı ekonomi beklentiye ilişkin araştırmalardan elde ettiği bulguları derledi.

Araştırmaya göre, "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 87’si “"ekonomi" cevabını verirken, yüzde 5’i "göçmen" cevabını verdi.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

Türkiye ekonomisinden memnuniyette ise katılımcıların yüzde 76’sı "kötü", yüzde 18’i "ne iyi ne kötü", yüzde 3’ise "iyi" olduğunu belirtti.

Türkiye’nin ekonomisine yönelik beklentide ise katılımcıların yüzde 73’ü enflasyonun artacağı, yüzde 16’sı ise aynı kalacağını, yüzde 11’i azalacağını ifade etti.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

"Son 1 ayı düşündüğünüzde, alım gücünüzü aşağıda yazılı olan ifadelerden hangisi en iyi ifade eder?" sorusunu, katılımcıların yüzde 76’sı "alım gücüm azaldı" yüzde 17’si "alım gücüm değişmedi", yüzde 4 ise "alım gücüm arttı" diye yanıtladı.

"KARAMSARLIK DEVAM EDİYOR"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik ise, "Ülkemizin en önemli sorunu ekonomi, ve toplum yakın zamanda bir düzelme beklentisi içinde değil. Hane geliri, alım gücü gibi parametrelerde olumsuzluk sürüyor, fiyat artışlarının devam etmesi nedeni ile hane gelirimiz azaldı diyenlerin oranında yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Döviz kurlarının, işsizlik oranının, kişisel yaşam standardı seviyesinin, kişisel harcamaların önümüzdeki dönemdeki seyrine yönelik beklentilerdeki büyük karamsarlık devam ediyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem