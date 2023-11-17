Türkiye'nin risk priminde 3 yıl sonra bir ilk!

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 36 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 348,2 puan oldu.

Türkiye'nin risk priminde 3 yıl sonra bir ilk!

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 14 Temmuz 2022 tarihinde en yüksek seviyesinin görerek 900 puanı geçmişti.

Bu gelişmeler sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

CDS NEDİR?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Türkiye'nin risk priminde 3 yıl sonra bir ilk! - Resim : 1

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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