Memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti üç haneli rakama ulaştı.

Daha önce 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücreti, yüzde 30 zamla birlikte, ocak-haziran dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

KATSAYILARA GÖRE BELİRLENİYOR

Bedelli askerlik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayıya göre belirleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem