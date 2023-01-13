AKP'den çok sesli EYT oyunu: EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

GERÇEK GÜNDEM -

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detaylar netleşirken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT'de detayların netleşmesinin ardından AKP kanadından peş peşe açıklamalar gelirken, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün yaptığı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, geçen hafta, 'Biz bunu bitirdik, takdir yüce Meclis'in takvimi çerçevesinde' diye ifade etti. Meclis'e geldikten sonra 10 günlük bir süre gerekir. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak" dedi.

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Elitaş'ın açıklamasının ardından EYT’lilerle ilgili yasa teklifinin ise sonraki hafta Meclis gündemine gelmesini beklediklerini dile getiren TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ise, şunları söyledi:

“EYT ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı’mız zaten ana hatlarını açıklamıştı. Bu kapsamda EYT yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir sonraki hafta da Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Önce komisyonda görüşülür ve ardından Meclis’e sunulur.”

"EYT'NİN MECLİS'E GELMESİ ARTIK SİYASETİN İŞİ"

EYT düzenlemesine ilişkin bu hafta Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" demişti.

"YAKINDA TBMM'NİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ"

Geçtiğimiz Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası EYT düzenlemesine ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"EYT DÜZENLEMESİ EN GEÇ OCAK AYI SONUNDA MECLİS'TE"

9 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında EYT düzenlemesine ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "EYT’ye ilişkin çalışmalar devam ediyor. En geç Ocak ayı sonunda Meclis’te olur diye düşünüyorum. Şubat ayının ortalarına kadar yasalaşır diye bekliyoruz. En geç Mart’ta ilk maaşlar alınabilir. Şu anki Meclis takvimine göre bunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem