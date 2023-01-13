Malatya’da suya zam!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 25 zam yaptı. Buna göre, Malatya’da suyun ton fiyatı 6,97 TL’den 8,71 TL’ye çıkarılmış oldu.

Malatya’da suya zam!

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından meclise sunulan teklifte artan maliyetler gerekçe gösterilerek su ücretlerine zam yapılması talep edildi.

Mecliste söz alan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, artan maliyetlerden dolayı su fiyatlarına artış yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Daha yüksek artış istemiştik ama uygun görülmedi. Biz yüzde 60-70 zam oranı istemiştik, yüzde 25 bu yıl yeterli denildi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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