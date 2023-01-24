Bakan Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı. Nebati, "Borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek. Peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak" dedi.

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Bakan Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İzmir'de İş Dünyası ile Buluşma programında yeni borç ve ceza yapılandırma paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Nebati, "Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle, Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, İl özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

ÖDENEMEMİŞ BORÇLARIN CEZALARI KALDIRILACAK

Nebati, "Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz. Şunu da belirtmem gerekir ki, bu güne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz. Tabii bunların faizlerini de düşük bir oran ile güncelleyerek ödenmesini daha kolay hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıkladığı borç ve ceza yapılandırma paketinin ayrıntıları şöyle:

- Borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek,

- Peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak,

- Peşin ödemede ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek,

- İdari para cezaları yapılandırılırken asıl alacak tutarından yüzde 25 indirim yapılacak,

- Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun 2000 lirayı aşmayan borçlar silinecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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