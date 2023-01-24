Beşiktaş hisselerine borsada işlem yasağı geldi!
Yüksek oynaklığın yaşandığı borsada, fiyatlamalarıyla ön plana çıkan EYG GYO ve Beşiktaş hisselerine bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi.
Dün Sasa Polyester, Hektaş, Konfurt Gıda ve Söke Un’un ardından bugün de EYG GYO ve Beşiktaş hisseleri için bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi.
Borsa İstanbul’dan (BIST) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BJKAS.E ve EYGYO.E payları 24/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir."
Kaynak: Gerçek Gündem
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