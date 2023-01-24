Eskişehir’de çaya zam!

Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu, çay fiyatı tarifesini zam kararı aldı.

Oda üyelerinden gelen talep doğrultusunda çay fiyatı kahvehanelerde 5 TL oldu. Esnafa satılan çayın fiyatı ise 4 TL olurken, 1 Temmuz 2022’den bu yana kahvehane fiyatı 3,5 TL olan ve esnafa 2,5 TL’ye satılan çaya 1,5 TL zam gelmiş oldu.

"TARİFELERİMİZ GÜNCELLENMİŞTİR"

Zamla ilgili Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çoban tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile almış olduğumuz fiyat tarifesi üzerinden 7 ay geçmiştir. Bu süreçte çaya, şekere, doğalgaza, elektriğe, işçi giderlerine, SSK ve Bağkur ödemelerine kullandığımız tüm ürünlere zamlar gelmiştir. Gelen zamlar neticesinde fiyat uygulamamızı yönetim kurulu olarak gözden geçirip, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda kahvelerde çay 5 TL, askı tabir ettiğimiz esnafa 4 TL olarak zamlı tarifemiz güncelleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA