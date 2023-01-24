Eskişehir’de çaya zam!

Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası, kahvehanelerde satılan çay fiyatına zam yapıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Eskişehir’de çaya zam!

Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu, çay fiyatı tarifesini zam kararı aldı.

Oda üyelerinden gelen talep doğrultusunda çay fiyatı kahvehanelerde 5 TL oldu. Esnafa satılan çayın fiyatı ise 4 TL olurken, 1 Temmuz 2022’den bu yana kahvehane fiyatı 3,5 TL olan ve esnafa 2,5 TL’ye satılan çaya 1,5 TL zam gelmiş oldu.

"TARİFELERİMİZ GÜNCELLENMİŞTİR"

Zamla ilgili Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çoban tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile almış olduğumuz fiyat tarifesi üzerinden 7 ay geçmiştir. Bu süreçte çaya, şekere, doğalgaza, elektriğe, işçi giderlerine, SSK ve Bağkur ödemelerine kullandığımız tüm ürünlere zamlar gelmiştir. Gelen zamlar neticesinde fiyat uygulamamızı yönetim kurulu olarak gözden geçirip, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda kahvelerde çay 5 TL, askı tabir ettiğimiz esnafa 4 TL olarak zamlı tarifemiz güncelleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması Siyaset 24 Ocak 2023 12:29
Eylem yapan Trendyol Go kuryeleri kazandı Ekonomi 24 Ocak 2023 11:48
Fed'den dolara kilit: Baskı sürüyor! Ekonomi 24 Ocak 2023 10:57
Altın fiyatlarına Fed desteği: Gram altında yeni rekor! Ekonomi 24 Ocak 2023 10:49
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
'1 ay bile dayanacak gücü kalmadı': Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor? Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor?
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı!