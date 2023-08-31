Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli memur zammı açıklaması

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşmeye ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli memur zammı açıklaması

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararı doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak. Böylece, 17 Ağustos’taki son görüşmede hükümetin verdiği 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 zam teklifi onaylanmış oldu.

Hakem Heyeti'nin kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız toplu sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

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HÜKÜMET VE MEMUR-SEN ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

17 Ağustos’taki son görüşmede kamu işvereni 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 zam teklif etti.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil ilk 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

HER TÜRLÜ İTİRAZA KAPALI

Öte yandan nihai karar olan bu heyet kararı, her türlü itiraza kapalı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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