Memur ve emekli memur zammı belli oldu!

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 7. Dönem Topu Sözleşme'de uzlaşmazlıkla sonuçlanan oransal zam ve genele ilişkin maddelere ilişkin kararını verdi.

Buna göre; Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararı doğrultusunda kamu görevlilerine 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılacak. Böylece, 17 Ağustos’taki son görüşmede hükümetin verdiği 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 zam teklifi onaylanmış oldu.

KESK KATILMADI

Zam oranı KESK'İN katılmadığı, diğer sendikaların itirazları ve karşı oy kullanmalarına rağmen kamu tarafının 6 oyuna karşı 4 red ile kabul edildi.

HER TÜRLÜ İTİRAZA KAPALI

Nihai karar olan bu heyet kararı, her türlü itiraza kapalı.

HÜKÜMET VE MEMUR-SEN ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

17 Ağustos’taki son görüşmede kamu işvereni 2024 için yüzde 15+10, 2025 için ise yüzde 6+5 zam teklif etti.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil ilk 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRDİ

Teklifler sonrası memur ve işveren temsilcileri arasında anlaşma sağlanamamıştı. Toplu sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girmişti.

HEKEM HEYETİ NASIL KARAR VERİYOR?

Geçmiş yıllarda Hakem Kurulu'nun verdiği kararlar hükümetin teklifiyle genellikle örtüşse de bunların örtüştüğü bir diğer şey de Merkez Bankası’nın enflasyon tahminiydi.

HAKEM KURULUNDA KİMLER VAR?

Kuruldaki 7 kişi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı:

- Metin Yener (Sayıştay Başkanı),

- Prof. Dr. Lutfihak Alpkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Yardımcısı),

- Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı),

- Refik Tuzcuoğlu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Yardımcısı),

- İsa Atçeken (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Başkan Yardımcısı),

- Prof. Dr. M. Fatih Uşan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı),

- Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu (Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü).

4 kişi ise sendikalar tarafından görevlendirildi:

- Hüseyin Öztürk (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı),

- Soner Can Tufanoğlu (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı),

- Türkeş Güney (Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı),

- Şenol Köksal (KESK Genel Sekreteri).

Kaynak: Gerçek Gündem