Bakan Şimşek TÜİK'in açıkladığı büyüme verilerinden memnun: 'Olumlu etkileri görmeye başladık'

TÜİK’in Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdüğünü açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı.

Şimşek, "Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, küresel aktivitedeki zayıflama nedeniyle reel ihracatın düştüğünü, ithalatın ise iç talebe bağlı olarak artışını sürdürdüğünü söyledi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, hedeflerinin büyümenin güçlü olmasının yanında dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması olduğuna dikkat çeken Şimşek, iç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam edeceklerini ve bu tedbirlerle ekonominin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesinin öngörülebilirliği artıracağını söyleyen Mehmet Şimşek öngörülebilirliğin, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışı için kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Şimşek, uygulanan politikaların makro finansal üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını ve bu etkileri kalıcı hale getirmek ve istikrarın sağlanması için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Şimşek, dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşımına öncelik vereceklerini ifade etti.