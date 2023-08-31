Altın fiyatlarına ABD ve dolar kuru desteği: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlik ve dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle gram altın yükselişe geçti.

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Altın fiyatlarına ABD ve dolar kuru desteği: Gram altın ne kadar?

ABD'de açıklanan iş gücü piyasası verileri istihdam piyasasında yavaşlamanın hızlandığını gösterirken, Fed'in yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit bırakacağına yönelik beklentiler güçlendi.

Bu gelişmelerle birlikte dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde bin 671 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarına ABD ve dolar kuru desteği: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 primle bin 667 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 100 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı ise, dün 0,3 artışla bin 942 dolardan kapanışının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla bin 946 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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