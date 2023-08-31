Dolar/TL'de son durum (31 Ağustos 2023 Cuma)

Türkiye ekonomisinde yaşanan belirsizlikler ve enflasyonun daha da artacağı endişesiyle dolar/TL kuru yeni güne yükselişle başladı.

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Dolar/TL'de son durum (31 Ağustos 2023 Cuma)

Ekonomide yaşanan gelişmeler sonrası artan vergi artışları ve yıl sonuna doğru enflasyonun daha da artacağı düşüncesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Öte yandan küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmeler varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,7170'ten işlem görüyor.

Dolar/TL'de son durum (31 Ağustos 2023 Cuma) - Resim : 1

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,7013'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 103,3 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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