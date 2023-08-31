Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde sert düşüş!
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net rezervleri 25 Ağustos haftasında sert geriledi. Buna göre, swap hariç net rezervler, 5,2 milyar dolar düşüşle eksi 58 milyar dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, 25 Ağustos haftasında swap hariç net rezervler, 5,2 milyar dolar düşüşle eksi 58 milyar dolara düştü.
NET REZERVLER DE GERİLEDİ
Aynı hafta itibariyle net rezervler ise 15,7 milyar dolardan 14,3 milyar dolara geriledi.
BRÜT REZERVLER
Merkez Bankası verilerine göre, 25 Ağustos haftasında brüt rezervler 117,3 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 117,1 milyar dolar seviyesindeydi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: