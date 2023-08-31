Birleşik Kamu İş Başkanı Mehmet Yeşildağ: Bütün emekçileri, memurları greve davet ediyorum

Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. İşveren ve memur sendikalarının uzlaşamamasının ardından devreye giren Hakem Kurulu kararını açıkladı. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. KESK'in katılmadığı, diğer sendikaların itirazları ve karşı oy kullanmalarına rağmen kamu tarafının 6 oyuna karşı 4 ret ile zam oranları kabul edildi. Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugün de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapmadı.

‘‘SÜRECİN BÜTÜN FATURASI EMEKÇİYE, ÇALIŞANA ÇIKARILIYOR’’

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mustafa Yeşildağ, zam kararını Gerçek Gündem’e değerlendirdi. Yeşildağ, Türkiye’deki enflasyon oranını hatırlatarak yapılan zammın yetersiz olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zam kararının ardından bir artış yapmasının yasal olmadığını vurgulayan Yeşildağ, memur ve emekçileri greve çağırdı. Yeşildağ’ın açıklaması şöyle:

‘‘Dağ fare doğurdu. Çok büyük beklenti vardı ama biz başından beri söyledik. Hükümetin söylediğinden fazla bir sayıya çıkamazlar diye. Aralık ayında yoksulluk sınırı yaklaşık 50 bin TL olacak. Erdoğan, ‘memurlarımızı ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyor. Bu yapılan zam değil. Erdoğan’ın memur zammından sonra ilave bir artış yapma hakkı yasal olarak yok. Biz hakkımızı istiyoruz. Teveccüh edip bize verdiği ekstra zammın yasal bir zemini yok. Bütün memurları doğru sendikalarda örgütlenmeye çağırıyorum. Çok sayıdayız. Greve davet ediyorum bütün emekçileri. Enflasyon bize göre yüzde 155 civarında. Yoksulluk sınır şu an 39 bin civarında. Aralık ayında da 48-49 bin civarında çıkacağını düşünüyoruz. Biz yetkili sendika olsaydık şunu teklif edecektik: Ocak ayı maaşları 49 bin TL olmalı ama enflasyona göre aylık olarak zam hesaplanmalı. Enfeksiyona ezdirmeyeceğiz söylemlerinde samimi olmadıklarını düşünüyoruz. Sürecin bütün faturası emekçiye, çalışana çıkarılıyor.’’

MEMURLAR NE İSTİYORDU?

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem