Altın fiyatlarında dalgalı seyir: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? (27 Haziran 2023 Salı)

Merkez Bankası'nın liralaşmaya yönelik uyguladığı adımlarda sadeleşmeye gitmesi sonrası dolar/TL, yeni güne rekorla başladı.

Dolar kuru, dün yüzde 2,4 artışla 25,9157'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,11 TL seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Öte yandan piyasalarda sert dalgalanma sonrası dolar/TL, gün içi en düşük 25,54 TL seviyesini görürken, şu dakikalarda 25,83 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı yeni günde dalgalı bir seyir izleyerek gün için bin 601 seviyesini test etti. Şu sıralarda gram altın bin 594 liradan işlem görüyor.

Dün, altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla bin 609 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 620 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 580 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde bin 927 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

PİYASALAR YARIM GÜN İŞLEME AÇIK

Ayrıca, bugün arife günü olması dolayısıyla piyasalar yarım gün işleme açık olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem