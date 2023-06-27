LPG'ye zam geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine gelen zamların ardından LPG fiyatlarına da zam yapıldı. LPG, 66 kuruş zamlandı.

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LPG'ye zam geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Dolar kurunda yaşanan artışlar ve brent petrol değerlemelerinde ki artışlar sonrasında akaryakıta zam gelmeye devam ediyor.

28 Mayıs seçimlerinden sonra motorine toplam 4,40 TL ve benzin fiyatına da toplam 3,40 TL'lik zamlar gelmişti.

Dolardaki yeni yükselişlerle beraber de akaryakıt fiyatlara yeni bir zammın geleceği belirtilmişti. Gece yarısı itibariyle LPG fiyatları 66 kuruş arttı.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 24,00 TL

Motorin fiyatı: 23,83 TL

LPG fiyatı: 11,33TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 24,05 TL

Motorin fiyatı: 23,89 TL

LPG fiyatı: 11,73 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 24,48 TL

Motorin fiyatı: 24,31 TL

LPG fiyatı: 11,66 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,52 TL

Motorin fiyatı: 24,44 TL

LPG fiyatı: 11,40 TL

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Akaryakıt zam
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