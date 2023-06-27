Kriz derinleşti, bekar bir çalışanın 'yaşama imkanı' kalmadı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Haziran 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL’ye yükseldi. Önceki ay açlık sınırı 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 TL olmuştu.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA İMKANI KALMADI

Verilere göre, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise, 13 bin 471 TL'ye çıktı. Önceki ay bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 13 bin 439 lira 41 kuruş olarak hesaplanmıştı.

Böylece bekar bir çalışanın maliyeti yeni açıklanan 11 bin 402 TL'lik asgari ücretin üzerine çıktı.

GIDADAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Türk-İş hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Haziran 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

- Süt fiyatı sabit kaldı. Peynir fiyatı yüzde 4 geriledi, yoğurt yüzde 5 zamlandı.

- Kıyma ve kuşbaşına Et ve Süt Kurumu’nda (ESK)30’ar TL zam gelirken diğer marketlerde kıyma ortalama 300, kuşbaşı ortalama 335 TL'den satıldı yani geçen aya kıyasla 20'şer TL zamlanmış oldular.

- Yumurta yüzde 3 zamlandı ve tanesi tekrar ortalama 3 TL'den satılmaya başladı

– Bir ayda pirinç yüzde 5, bulgur ve irmik yüzde 3 zamlanırken ekmek ve makarna fiyatı değişmedi. Un fiyatı hafif seviyede geriledi.

ZAM ŞAMPİYONU KIVIRCIK MARUL

Semt pazarlarında yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin fiyatı değişmezken; ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yüzde 7 oranında arttı. Patates, kuru soğan, domates, patlıcan, fasulye, havuç fiyatları geriledi.

Gıda sepetinde bu ayın zam şampiyonu yüzde 87'lik artışla kıvırcık marul oldu ve ortalama 25 TL'den satıldı. Sivri biber, salatalık, turp fiyatları yükseldi. Şeftali, kayısı, papaz eriği, çilek, nektarın, yenidünya (malta eriği) ve muz fiyatları geriledi. Tezgâhlarda en uygun fiyatlı meyve bu ay da elmaydı.

ORTALAMA MEYVE FİYATI 22,39 TL

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 19,46 TL, ortalama meyve kg fiyatı 22,39 TL oldu.

Hesaplamada 22'si sebze ve 11'i meyve olmak üzere toplam 33 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 19,54 TL olarak tespit edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem