Son Ankette Dikkat Çeken Sonuç: Vatandaşın Asgari Ücret Beklentisi Ne?

Türkiye’de 2025 yılı için asgari ücret için görüşmeler sürerken, Areda Survey’den dikkat çeken bir araştırma geldi. Araştırmanın sonucu, asgari ücrete ilişkin beklentileri ortaya koyarken, kadın ve erkek vatandaşlar arasındaki farklı görüşler dikkat çekti.

Vatandaşlarının yüzde 40’ının asgari ücrete zam beklentisi yüzde 25 ile 50 arasında olurken, yüzde 35,6’i ise yüzde 75 ve üzeri bir oranda zam yapılması gerektiğini söyledi.

KADINLAR VE ERKEKLER ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Yüzde 51 ile 74 arasında zam yapılması zam yapılması gerektiğini düşünenler ise yüzde 17,8 oldu. Yüzde 25’in altında bir zammın yeterli olacağını düşünenlerin oranının ise yüzde 6,6 olması dikkat çekti.

Araştırmada, kadın ve erkeklerin 2025 yılı içim asgari ücret tahminleri arasındaki fark dikkat çekti. Kadınların yüzde 47’si, yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini söylerken, erkeklerin yüzde 43,6’sı yüzde 25 - yüzde 50 arasında zam yapılması gerektiğini düşündü.