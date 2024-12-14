Fazla Çalışma Ücreti ve Usulsüzlük Cezası... Resmi Gazete'den Duyuruldu

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Fazla Çalışma Ücreti ve Usulsüzlük Cezası... Resmi Gazete'den Duyuruldu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 43,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi. Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1991 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 110 lira, diğer işlemler için 259 lira, Türk plakalı kamyonlarda araç başına ihracat için 259 lira, diğer işlemler için 407 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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