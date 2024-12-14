Gram Altın ve Dolar Tahmini İslam Memiş’ten! 2025 Yılı Senaryolarını Tek Tek Anlattı: Aradaki Farklar Kalktı

Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar altının gram satış fiyatı yüzde 1,42 artışla 2 bin 993 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,46 yükselişle 20 bin 303 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 943 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,36 artarak 5 bin 10 liraya yükseldi.

ALTIN TAHMİNLERİ YATIRIMCIYI SEVİNDİRECEK

Piyasalarda yıl sonu telaşı hakimken ‘altın 2025’te ne olur?’ sorusuna yanıt arayanlar ekonomistler iyimser bir tablo çiziyor. Bu yıl 40 kez üst üste rekor seviyeler görülürken asıl rekorun gelecek yıl ons başına 3000 dolar, gram altında ise 4000-4500 TL ile yaşanabileceği belirtiliyor.

Değerli metaller için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Youtube hesabından paylaştığı videosunda değerlendirmelerde bulunurken, “Gram altında resmi kur tarafında 3 bin lira seviyesi var. Serbest piyasalarda şu anda 3 bin 42-3 bin 59 lira seviyesi var. 3 bin lira seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Ons altın tekrar 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerine kadar yükselmişken yani 2 bin 715-2 bin 720 dolar seviyeleri tekrar görülmüşken gram altın o zamanlarda 3 bin 190 lira 3 bin 200 lira seviyesindeydi. Nasıl olur da ons altın tekrar aynı seviyeye yükselirken gram altın düşük kalır? Resmi kur tarafında ve serbest piyasalarda bir makas aralığı vardı yani fiziki altınlarda, külçe altınlarda 3 bin dolar, 4 bin dolar civarında bir işçilik vardı. Bu işçilik farkları kapandığı için siz gram altın tarafında o eski işçilikli fiyatları göremiyorsunuz. O yüzden bu işçilik farkları kalktığı için resmi kurla serbest piyasa birbirini yaklaştığı için siz bu durumu anlayamıyorsunuz” dedi.

DOLAR/TL’DE ATAK

Döviz kurlarında ise bu hafta dolar/TL’de yükseliş gözlemlendi. ABD doları yüzde 0,49 değer kazanarak 34,9500 liraya çıkarken euro ise yüzde 0,45 azalışla 36,7460 liraya indi.

İSLAM MEMİŞ’TEN DOLAR YORUMU

Altın fiyatlarında tahminler belli ancak uzun süredir konuşulmayan ve sessizce yükselişe geçen dolar/TL kuru 2025’te kaç TL olacak? İslam Memiş Youtube o soru içinse ’40 TL’ senaryosunu anlattı.

“KUR NORMAL DEĞERİNİN ALTINDA”

“Artık yılı 35 lira seviyesinin üzerinde tamamlaması sürpriz olmayacaktır. Baskılanan bir kur var karşımızda” diyen İslam Memiş şunları dile getirdi:

“Normal değerin oldukça aşağısında. 40 lira seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmasını yıllık bazda zaten bekliyorduk ama baskılanan bir politikayla yılı tamamladığı için bu tarafta konuşacak artık bir şey yok ama gerçek değeri 40 lira seviyesinin üzerinde.”

Kaynak: Haber Merkezi