BENZİN SON DAKİKA… Akaryakıt Fiyatlarında 1 Litrede 98 Kuruş Artış! (14 Aralık Cumartesi Benzin-Motorin Fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol, benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için belirleyici oluyor. Araç sahiplerinin en çok takip ettiği konular arasında yer alan akaryakıt fiyatları için gece yarısı bir zam gerçekleşti. Peki 14 Aralık Cumartesi güncel benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
BENZİN SON DAKİKA… Akaryakıt Fiyatlarında 1 Litrede 98 Kuruş Artış! (14 Aralık Cumartesi Benzin-Motorin Fiyatı)

Son dakika: Akaryakıta zam, indirim var mı? Güncel benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? Milyonlarca araç sahibi 14 Aralık Cumartesi günü akaryakıt litre fiyatları için tabelaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde hem benzin litre fiyatı hem de motorin fiyatları için 97’şer kuruş indirim yapılmıştı. Ancak benzin fiyatları bu gece itibarıyla değişti. İşte detaylar…

BENZİNE İNDİRİM TABELADA!

Benzin fiyatı için bu gece yarısı zam yapıldı. Böylece litre başına artış 98 kuruş oldu. Motorin fiyatlarında ise henüz bir indirim ve zam haberi bulunmuyor.

BENZİN SON DAKİKA… Akaryakıt Fiyatlarında 1 Litrede 98 Kuruş Artış! (14 Aralık Cumartesi Benzin-Motorin Fiyatı) - Resim : 1

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 ARALIK 2024 CUMARTESİ)

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 43,10 TL
Motorin: 43,26 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 43,00 TL
Motorin: 43,20 TL

İZMİR

Benzin: 44,01 TL
Motorin: 44,34 TL

ANKARA

Benzin: 43,55 TL
Motorin: 43,85 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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