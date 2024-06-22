Son 22 yılın en yüksek seviyesi: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu!
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte bankalar mevduat faizlerinde son 22 yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. Karar sonrası bankalar müşterilerini arayarak ya da mesaj göndererek mevduata çekmeye çalışıyor. Karar sonrası mevduat faizleri nasıl değişti?
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şöyle:
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %50
Net Kazanç: 80.874,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL
Ing Bank
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 85.726,78 TL
Vade Sonu Tutar: 2.085.726,78 TL
Fibabank
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 82.491,8 TL
Vade Sonu Tutar: 2.082.491,8 TL
Deniz Bank
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 79.256,83 TL
Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL
Enpara
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 79.256,83 TL
Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL
Yapıkredi
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 77.639,34 TL
Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 77.639,34 TL
Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 71.169,4 TL
Vade Sonu Tutar: 2.071.169,4 TL
Alternatifbank
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 87.344,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL
Vakıfbank
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 77.639,34 TL
Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 77.639,34 TL
Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 69.551,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.551,91 TL
Qnbfinansbank
Faiz Oranı: %37,75
Net Kazanç: 61.060,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.060,11 TL
1 MİLYON TL İÇİN
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ise şöyle:
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Getiri: 38.926 TL
Vade Sonu Ödeme: 1.038.926 TL
İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 34.775,96 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.775,96
Ziraat Bankası
Faiz oranı: 43
Net getiri: 34.775,96 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.775,96
TEB
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.672,13 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
Anadolubank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.672,13 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.863,39 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.628,42 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL
YapıKredi Bankası
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 38.010,93 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.010,93 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: % 46
Net getiri: 34.864,42 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.202,19 TL
ING Bank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 44.602,74 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
VakıfBank
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.628,42 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL