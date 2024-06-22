Son 22 yılın en yüksek seviyesi: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. Karar sonrası bankalar müşterilerini arayarak ya da mesaj göndererek mevduata çekmeye çalışıyor. Karar sonrası mevduat faizleri nasıl değişti?

2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şöyle:



Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %50

Net Kazanç: 80.874,32 TL

Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL

Ing Bank

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 85.726,78 TL

Vade Sonu Tutar: 2.085.726,78 TL

Fibabank

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 82.491,8 TL

Vade Sonu Tutar: 2.082.491,8 TL

Deniz Bank

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 79.256,83 TL

Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

Enpara

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 79.256,83 TL

Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

Yapıkredi

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 77.639,34 TL

Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Garanti Bankası

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 77.639,34 TL

Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL



İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 71.169,4 TL

Vade Sonu Tutar: 2.071.169,4 TL

Alternatifbank

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 87.344,26 TL

Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL



Vakıfbank

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 77.639,34 TL

Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Akbank

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 77.639,34 TL

Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 69.551,91 TL

Vade Sonu Tutar: 2.069.551,91 TL



Qnbfinansbank

Faiz Oranı: %37,75

Net Kazanç: 61.060,11 TL

Vade Sonu Tutar: 2.061.060,11 TL

1 MİLYON TL İÇİN

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ise şöyle:

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 48,00

Net Getiri: 38.926 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.038.926 TL

İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 34.775,96 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.775,96



Ziraat Bankası

Faiz oranı: 43

Net getiri: 34.775,96 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.775,96

TEB

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.672,13 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL

Anadolubank

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.672,13 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.863,39 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL



Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.628,42 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL

YapıKredi Bankası

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 38.010,93 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.010,93 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: % 46

Net getiri: 34.864,42 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.202,19 TL

ING Bank

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 44.602,74 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL

VakıfBank

Faiz oranı: Yüzde 49

Net getiri: 39.628,42 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL