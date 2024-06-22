TÜED açıkladı: Emekli bayram ikramiyesine büyük darbe!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emekli bayram ikramiyelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. TÜED, "Bayram ikramiyesinin 6 yıl içerisindeki reel alım gücü kaybı yaklaşık 4 gram altın değerinde" dedi.

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TÜED açıkladı: Emekli bayram ikramiyesine büyük darbe!

Enflasyon ve kur krizi TL'nin negatif getirisine yol açarken emekli bayram ikramiyelerinin alım gücü de eridi.

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin TÜED Basın Sözcüsü Mehmet Emin Tangören, yaptığı yazılı açıklamada, bayram ikramiyesinin yıllar süren mücadele sonucunda alınabildiğini, bayram ikramiyesinin ilk 2018’de yılda iki kez bin lira olarak ödenmeye başlandığını anlattı. O dönem verilen ikramiye ile 5,20 gram altın alınabildiğini aktaran Tangören, bu yıl ödenen bayram ikramiyesiyle sadece 1,26 gram altın alınabildiğini kaydetti.

"ALTIN KARŞISINDA YÜZDE 80 ERİDİ"

Tangören, "Yani bayram ikramiyesinin 6 yıl içerisindeki reel alım gücü kaybı yaklaşık 4 gram altın değerinde. Emekli bayram ikramiyesinin reel alım gücü, altın karşısında yüzde 80 eridi. Bir başka ifadeyle, eğer ikramiyelerimiz alım gücünü korumuş olsaydı bu bayram her emekli 12 bin 340 TL ikramiye almış olacaktı" dedi.

TÜED açıkladı: Emekli bayram ikramiyesine büyük darbe! - Resim : 1

"ORTADA BÜYÜK BİR SORUN VAR"

"Bayram ikramiyelerimiz enflasyon karşısında ciddi oranda erimiş, reel alım gücünü kaybetmiştir" diyen Tangören, "Geçmişte bir kurbanlık alınabilen bayram ikramiyesiyle bugün sadece 4 kilo et veya 3 kilo baklava alınabiliyorsa ortada büyük bir sorun var demektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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