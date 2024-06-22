Prof. Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek'e 4 tavsiye

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi: "Nas ekonomi modeli denen şeyin ülkeyi nasıl batırdığını halka açık sözlülük ile anlatmalı.”

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Prof. Özgür Demirtaş'tan Mehmet Şimşek'e 4 tavsiye

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dört tavsiyede bulundu.

Ekonomist Özgür Demirtaş, son günlerde tartışılan yeni vergi paketleri üzerine sosyal medyada gündem olan "Mehmet Şimşek'e yeni bir vergi öner" akımından bir paylaşım alıntıladı.

Demirtaş, Şimşek'e şu tavsiyelerde bulundu:

“Ben yeni bir vergi önermeyeceğim sadece kendisine birkaç mesaj iletmek istiyorum: Kendisinin şunları yapması iyi olur diye düşünüyorum:

1) Büyük enkaz devraldıysa, o enkazı kimden devraldığını söylemeli.

2) Fakirden vergi almayı bırakmalı.

3) Kamu bankalarının görev zararlarının peşine düşmeli

4) Nas ekonomi modeli denen şeyin ülkeyi nasıl batırdığını halka açık sözlülük ile anlatmalı.”

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