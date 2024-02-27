Sivas'ta son 3 yılda en çok tercih edilen sektörler açıklandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, son 3 yılda en çok firma kurulan sektörleri açıkladı. Buna göre, Sivas'ta son 3 yılda da inşaat ve perakende gıda ticareti sektörleri popülerliğini korudu.

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Sivas'ta son 3 yılda en çok tercih edilen sektörler açıklandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, NACE REV.2 sınıflandırmasına göre son 3 yılda en çok firma kurulan sektörleri açıkladı.

Buna göre, son 3 yılda da inşaat ve perakende gıda ticareti sektörleri popülerliğini korurken, 2022 yılında elektrik enerjisi üretimi ve seyahat acentesi faaliyetleri, 2023 yılında ise yazılım ve e-ticaret sektörleri öne çıktı.

2021 yılında Sivas'ta en çok şirket kurulan sektörler sıralaması şu şekilde oldu:

Sivas'ta son 3 yılda en çok tercih edilen sektörler açıklandı - Resim : 1

- Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret,
- İkamet amaçlı binaların inşaatı,
- Sigorta acentelerinin faaliyetleri,
- İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı,
- Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının perakende ticareti.

2022 yılında Sivas'ta en çok şirket kurulan sektörler sıralaması ise şu şekilde oldu:

- İkamet amaçlı binaların inşaatı,
- Elektrik enerjisi üretimi,
- Seyahat acentesi faaliyetleri,
- Bilgisayar programlama faaliyetleri,
- Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret.

Sivas'ta 2023 yılında ilk beş sektör arasına ilk kez internet üzerinden ticaret yapan şirketler girerken sıralama söyle gerçekleşti:

- İkamet amaçlı binaların inşaatı,
- Bilgisayar programlama faaliyetleri,
- Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret,
- Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri,
- Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret.

Kaynak: Gerçek Gündem

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