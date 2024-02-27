Pegasus Hava Yolları'ndan bir ilk: Altın seviyede!

Pegasus Hava Yolları, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Bureau Veritas iş birliğiyle geliştirilen ‘Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi’ni en yüksek seviye başarıyı temsil eden altın seviyede almaya hak kazandı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, denetimi başarıyla tamamlayarak havayolu taşımacılığı alanında genel müdürlük ve uçuş hizmetleri kapsamında toplam 7 bin 500’ü aşan çalışanıyla faaliyetlerini yürüten Pegasus; hava taşımacılığı alanında, Genel Müdürlük ve Uçuş Hizmetleri kapsamında bu belgeyi alan ilk şirket oldu.

'GREEN CHECK-YEŞİL KONTROL BELGESİ' NEDİR?

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Bureau Veritas iş birliğiyle geliştirilen ‘Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi’; işletmelerin sürdürülebilir iş uygulamalarındaki yeşil taahhütlerini doğrulamak, teşvik etmek ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla veriliyor.

Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi almaya hak kazanan şirketler; Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İletişim ve Katılım, Müşteri Geri Bildirim Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Ortam Koşulları ana başlıkları altında, bağımsız bir denetim sonrası bu belgeyi almaya hak kazanıyor. Belge sahibi şirketler; çevresel etki yönetimi konusunda yaptığı çalışmaları şeffaf bir denetim sürecine açarak, sektörde sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olmanın yanı sıra artan müşteri memnuniyeti ve kurumsal itibar konularında da bir adım öne çıkıyor. Belgenin diğer avantajları arasında ise bugünün değerleriyle uyumlaştırma, yeni müşteri kazanma, yeni ürün ve hizmet sunabilme yer alıyor. Denetimleri gerçekleştiren Bureau Veritas, 140’tan fazla ülkede, laboratuvar testlerinden, gözetim ve sertifikasyon hizmetlerine kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor.

PEGASUS, DAHA ÖNCE TEPKİ ÇEKEN BİR UYGULAMAYA İMZA ATMIŞTI

Öte yandan Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret almaya başladı. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Önceki uygulamada, ekonomi sınıfından bilet satın alan yolculara kişi başına 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunulmaktaydı. Ekonomi sınıfı bileti satın alan bir yolcu, ücretsiz bagaj hakkı dışında yemek hizmeti almak için ekstra ücret ödemek zorundaydı. Ancak, iddia edilen bu yeni adımla birlikte ekonomi sınıfından bilet alan bir yolcu artık sadece koltuğu için ödeme yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem