Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında bir gerileme yaşayarak, 9.246,11 puana düştü.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kaybederek 9.246,11 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,02 puan azalışıyla 9.246,11 puana düştü. Toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,18 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,12 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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